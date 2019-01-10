Получено разрешение на ввод I очереди ЖК "Кирилл и Дарья"

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать - квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.