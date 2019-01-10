Строительство
Получено разрешение на ввод I очереди ЖК "Кирилл и Дарья"
ГК «КВС»
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: СПб, пр. Маршала Блюхера д.6, корп.2, строение 1 (строительный адрес: СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 12, участок 5).
Об открытии записи на осмотр квартир будет сообщено дополнительно.
ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)