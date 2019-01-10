Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.

Здания на проспекте Энергетиков и проспекте Маршала Жукова более не принадлежат компании.

Компанией была выбрана бизнес-модель, которая позволит сфокусировать все усилия исключительно на марке Volvo. По мнению руководства, именно узкая специализация поможет достичь максимальных результатов в бизнесе и качестве обслуживания клиентов. Тем более, что история Volvo в Санкт-Петербурге – это история Свид-Мобиль, которая насчитывает более 25 лет.

Исторический путь Свид-Мобиль начался в 1991 году. Из небольшого «гаражного сервиса» за 27 лет Свид-Мобиль стал официальным дилером Volvo, завоевывая звание «Лучший дилер Volvo в Санкт-Петербурге» несколько лет подряд.

За долгие годы существования в Свид-Мобиль сформировалась команда профессионалов, многие из которых работают в компании более 10 лет. Дружественный и даже семейный подход чувствуется во всем — здесь работают люди, которые объединены одной общей идеей и любовью к марке Volvo.

Отличительной особенностью и гордостью Свид-Мобиль является ретро-музей автомобилей Volvo. История создания единственного в России музея Volvo под крышей дилерского центра началась с автомобиля Volvo Amazon (1966 г.) На данный момент в дилерском центре на Приморском проспекте представлены такие редкие и интересные экспонаты, как: Volvo Amazon, Volvo PV444, Volvo 740, Volvo P1800, Volvo 242, Volvo 780 Bertone Coupe. Все автомобили бережно отреставрированы мастерами компании.

«Свид-Мобиль на Приморском – один из немногих дилеров в России, занимающийся продвижением и обслуживанием только бренда Volvo. Это предполагает особый подход к продаже и обслуживанию автомобилей данной марки. Команда наших специалистов готова к решению задач любой сложности. Без стеснения заявляем, что Свид-Мобиль – это компания, которая знает о Volvo все!» – комментирует Генеральный директор компании Куликов Владислав Владимирович.

Официальный дилер Volvo в Санкт-Петербурге компания Свид-Мобиль ждет вас по адресу: Приморский пр. д.52 к.4 лит.А.

Справка:

Компания Свид-Мобиль основана в 1991 году, профессионально занимается ремонтом и продажей легковых автомобилей Volvo, являясь официальным дилером концерна Volvo с 1993 года.