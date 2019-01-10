Смольный массово сносит киоски с печатной продукцией. Ранее город отказался продлевать им договоры аренды

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал демонтаж киосков с печатной продукцией на юге Петербурга. Смольный ранее отказался продлевать с ними договор аренды.

Комитет по контролю за имуществом

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 10 января его сотрудники снесли два ларька на Витебском проспекте, два на улице Типанова и три на проспекте Стачек. Еще у комитета на очереди около 20 заявок на демонтаж киосков с прессой.

Их владельцы — ООО «Союз издателей и распространителей», ООО «Стрелец» и ООО «Метропресс» — ранее потеряли право торговать на территории: договоры аренды истекли, город перезаключать их не стал. Как пояснили в ККИ, о предстоящем выселении их собственники были предупреждены в конце ноября, но добровольно освобождать землю отказались.

При этом сами участники рынка сообщили «Фонтанке», что демонтаж стал для них неожиданностью. По словам генерального директора «Метропресса» Сергея Маркелова, предприниматели до последнего надеялись, что чиновники изменят свою позицию.

Напомним, в прошлом году у продавцов периодических изданий истекли договоры примерно на 100 объектов из 800. Город не стал их продлевать, ссылаясь, в том числе, на то, что они не соответствуют новому ГОСТу по эксплуатации дорог. Проблема стала поводом для обращения губернатора Петербурга Георгия Полтавченко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Позднее Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых указал, что правила ГОСТа размещение торговых объектов не регулируют. Что и дало участникам рынка надежду на пересмотр решения. «По некоторым объектам были претензии, что они стоят на энергосетях. Но по этому вопросу тоже планировались корректировки», – сказал Маркелов.

В комитете имущественных отношений оперативно не смогли прокомментировать планы по демонтажам. Глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил, что намерен обратиться к врио губернатора Александра Беглова с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить продавцов с прессой.