Fiat заплатит 700 миллионов долларов, чтобы уладить последствия «дизельгейта»

«Дизельгейт» обойдется автомобильному концерну Fiat Chrysler более чем в 700 миллионов долларов. Столько в общей сложности придется выплатить производителю, чтобы урегулировать судебные иски, поданные против него министерством юстиции США и владельцами автомобилей.

Как сообщает 10 января РБК со ссылкой на Reuters, согласно достигнутому компанией внесудебному соглашению, FIAT должен будет погасить штраф в 311 миллионов долларов Минюсту США и не менее 75 миллионов долларов властям каждого штата, где ведутся расследования в отношении автопроизводителя. Помимо этого, компания обязана заплатить около 280 миллионов долларов, чтобы урегулировать иски от автовладельцев.

Американское министерство юстиции подало в суд на Fiat Chrysler в мае 2017 года. В нескольких штатах было начато расследование в отношении концерна. Также десятки автовладельцев подали коллективные иски. Компании вменяли участие в дизельном скандале: якобы FIAT установил на своих дизельных машинах незаконное программное обеспечение, которое занижало реальные показатели вредных выбросов. Под подозрение попали более 100 тысяч автомобилей, проданных в США с 2014 года, в том числе внедорожники Jeep Grand Cherokee и пикапы Ram.

Напомним, дизельный скандал разразился в 2015 году, когда марку Volkswagen уличили в подтасовке данных о вредных выбросах своих дизельных автомобилей при помощи незаконного ПО. Последствия «дизельгейта» не утихают до сих пор. В 2018 году в Германии провели обыски по десяти адресам, связанным с маркой Porsche, и во всех офисах компании Opel, а также арестовали главу Audi Руперта Штадлера. Volkswagen после огромных штрафов и отзывов взял курс на электромобили.