«Метрострой» через суд требует со Смольного 2 млрд рублей, из которых почти 900 млн - за проблемы на строительстве трех новых станций метро

Компания «Метрострой» подала два иска к правительству Петербурга: 1,1 млрд рублей компания требует у комитета по строительству и 849 млн рублей – у Дирекции транспортного строительства. Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Как узнала «Фонтанка», требования «Метростроя» к Дирекции транспортного строительства (ДТС) связаны со строительством станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», которые продолжают фиолетовую линию на юг. Еще в ноябре предприятие предупреждало власти о том, что будет судиться с ними. Судебные претензии «Метростроя» связаны с тем, что подрядчик длительное время не мог получить рабочую документацию для начала строительства. Компания утверждала, что Смольный задержал выдачу разрешения на строительство и несвоевременно предоставил территории.

В «Метрострое» отказались комментировать эту тему.

Подробностей иска к комитету по строительству нет. Известно лишь, что претензии к чиновникам касаются стадиона на Крестовском острове, который предприятие достраивало.

Стоит заметить, что накануне иска на 849 млн рублей подрядчик также просил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в качестве предварительной обеспечительной меры обязать ДТС не разрывать контракт на строительство станций до окончания судебных споров. Однако 29 декабря 2018 года суд в этом требовании отказал.

Напомним, что три новые станции метро по фиолетовой линии должны были открыться 20 декабря 2018 года. В ноябре власти признали срыв сроков. Новый дедлайн – 27 мая 2019 года. Как объясняли и в городском правительстве, и в компании «Метрострой», одной из ключевых проблем стало то, что контракт на строительство был заключен по заниженной цене. Первоначально стоимость соглашения, одобренная Главгосэкспертизой, должна была составить 34,5 млрд рублей, однако в последний момент правительство уменьшило эту цифру на 30%, до 25,9 млрд рублей. Впоследствии (уже в 2018 году) Смольный в два захода увеличил цену контракта до 33,9 млрд рублей, но это не помогло компании уложиться в срок.