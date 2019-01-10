Вице-губернатор Бондаренко: У меня есть «лопата Беглова». А вот дворников не хватает

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал о том, что он сам и главы подведомственных ему комитетов обзавелись инвентарем с надписью «лопата Беглова». В ближайшее время такой инструмент получат все руководители комитетов Смольного.

Николай Бондаренко/Пресс-служба аппарата вице-губернатора

Об этом приобретении чиновник рассказал 10 января, отчитываясь перед журналистами о результатах уборки города от снега. По его словам, после вчерашнего совещания правительства, где впервые и прозвучал мем «лопата Беглова», на улицы города дополнительно вышли около 250 единиц техники — всего 1150 единиц. При этом вице-губернатор отметил, что в отношении работников ручной уборки все не так благополучно. Фактически на уборке тротуаров комитет по благоустройству может задействовать лишь 300 человек. Желающих устроиться на эту работу немного.

Кроме того, Бондаренко подчеркнул, что Смольный рассматривает вариант в какой-либо форме вернуться к системе дорожных знаков «чет-нечет» (парковка по четным или нечетным дням на определенных улицах города). Правда, ранее эту схему оспорили в Верховном суде.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности губернатора города на заседании в Смольном предложил выдать главе каждого района по «лопате Беглова» для уборки города. Сам он заявил, что готов заниматься ею вместе с подчиненными.