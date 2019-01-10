После каникул Госдума занялась адвокатурой и вторжением в нее государства

Государственная дума приняла 10 января в первом чтении резонансный проект поправок к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В документе, в частности, предлагается усилить роль Федеральной палаты адвокатов в жизни региональных палат, а также обеспечить контроль за соблюдением правил профессиональной этики. Кроме того, проект предусматривает возможность так называемого «гонорара успеха» для оплаты услуг адвоката.

По данным «Фонтанки», поправки были внесены в нижнюю палату парламента сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами Госдумы. По мнению авторов инициативы, проект призван повысить гарантии реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Концепция законопроекта была в целом одобрена на заседании профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, однако в заключении депутаты указывают, что «отдельно выносимые положения требуют дополнительного обоснования и возможной доработки законопроекта во втором чтении».

Новые поправки предлагают существенно повысить статус Федеральной палаты адвокатов. Законопроект закрепляет за ФПА её обязанность обеспечивать соблюдение адвокатскими палатами субъектов РФ законодательства об адвокатуре, в том числе при разбирательстве дисциплинарных дел, возбужденных президентом ФПА.

В заключении думского комитета, тем не менее, отмечается, что новация, которая позволит Федеральной палате адвокатов выступать в качестве вышестоящего юрисдикционного органа по отношению к региональным адвокатским палатам, «противоречит принципам законности, независимости, самоуправления, корпоративности адвокатуры, закрепленным статьей 3 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», и не может быть поддержано».

Отдельное внимание в проекте уделяется вопросу о приостановлении статуса адвоката. Документ, в частности, расширяет перечень оснований для приостановления статуса адвоката. Так, защитник вправе лично обратиться в адвокатскую палату с соответствующим заявлением. По мнению авторов, данная поправка позволит, с одной стороны, упростить процедуру приостановления статуса адвоката, а с другой стороны – распространить на соответствующих лиц обязанность соблюдать правила профессиональной этики.

В законопроекте также уточняется правовое регулирование организации и деятельности адвокатского бюро, а кроме того, предлагается предусмотреть возможность включения в договор условия, согласно которому размер и (или) выплата вознаграждения адвокату ставится в зависимость от результата оказания юридической помощи. Речь идет о так называемом «гонораре успеха», который, по мнению авторов инициативы, позволит получить квалифицированную юридическую помощь лицам, не располагающим на момент заключения соглашения с адвокатом денежными средствами для выплаты ему вознаграждения.

В заключении профильного комитета Госдумы в то же время указано, что данное положение должно быть соотнесено с правовой позицией Конституционного суда РФ и может быть ограничено отдельной категорией юридических споров.

Кроме того, поправками предлагается отметить ограничение исполнения обязанностей президента палаты адвокатов двумя сроками. Он может вновь занять указанную должность исключительно путем избрания на собрании (конференции) адвокатов или на Всероссийском съезде адвокатов (применительно к президенту ФПА).

Как прокомментировал «Фонтанке» статс-секретарь, заместитель президента ФПА Константин Добрынин: «…безусловно приятная новость из отдохнувшей после праздников Госдумы, и несмотря на то, что дискуссия о всех этих новациях ведётся у нас в адвокатуре до сих пор, в одном мы единодушны – это сложный, но своевременный и нужный адвокатуре, а значит, и людям, законопроект, что способен развязать клубок накопившихся противоречий, и авторам за это спасибо. …В частности, хорошо, что норма о гонораре успеха не выпала из законопроекта, и мы приложим все усилия, чтобы этот вопрос был позитивно урегулирован именно в рамках этой инициативы. Уверен, коллеги из Госдумы поймут её актуальность и отсутствие любого противоречия Постановлению Конституционного суда. Самое же важное в этих поправках, что государство не вторгается туда, где должна самоуправляться адвокатура».