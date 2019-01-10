Турфирмам запретят заниматься паломническими турами. К святым местам отправят религиозные организации

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, регулирующий рынок паломнических услуг в стране. Документ позволяет приобщиться к святым местам исключительно через религиозные организации.

Как сказано на сайте нижней палаты парламента, закон успешно прошёл первое чтение 10 января. Авторы предлагают внести поправки в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и тем самым защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок.

Предполагается лишить частные фирмы права организовывать путешествия по святым местам и сделать это привилегией религиозных организаций. При этом отправлять за духовностью желающих можно будет безвозмездно или за деньги.

В документе подчёркивается, что целями паломника являются поездка (от суток до полугода) к местам религиозного почитания и церковные обряды. Туристы, которые отправляются к святыням ради отдыха или развлечения, под определение «паломник», по мнению авторов, не попадают.

На сайте Московского патриархата указано, что законопроект инициировала Русская православная церковь.

Особым спросом среди паломников пользуются туры на греческий Афон. Там бывали, в том числе, президент РФ Владимир Путин, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. «Фонтанка» писала, что на Святую Гору организовывали даже vip-туры с перелётом бизнес-классом, с индивидуальным гидом и сопровождающим к духовным старцам. Стоимость такого приобщения к духовному составляля 3,5 тысячи евро с человека.

Предоставление автокефалии Украинской церкви осенью прошлого года повлекло разрыв отношений с Константинополем и запрет прихожанам РПЦ причащаться на Афоне (кроме одного монастыря).