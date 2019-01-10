Автора коллекции мемов Марию Мотузную исключили из списка экстремистов

Фигурантку уголовного дела об опасных мемах в Интернете Марию Мотузную исключили из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом 10 января в «Твиттере» сообщил активист Иван Шукшин.

Вместе с Мотузной из списка удалили еще одного обвинявшегося в экстремизме – жителя Барнаула Андрея Шашерина.

«Это означает, что в отношении них уголовные дела по статье 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

скриншот/Росфинмониторинг

В отношении 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной возбудили уголовное дело из-за сохраненной во «ВКонтакте» в 2015 году коллекции мемов. По версии следствия, картинки вызывали неприятие лиц негроидной расы и показывали священнослужителей в отрицательном свете. В деле есть показания двух оскорбившихся человек и скриншоты шуточных мемов. Один из них, например, так описан следствием: «Изображение крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающееся текстом: «Две главные беды России».

В конце декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за экстремизм в Сети. Позже Следственный комитет прекратил дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова. Соколов стал фигурантом после того, как на его странице нашли картинки с Владимиром Путиным за трибуной с символом Третьего рейха и фото няни Гюльчехры Бобокуловой, отрезавшей голову ребёнку (снимок сопровождался саркастичной подписью). Эксперты признали, что опубликованные материалы возбуждают ненависть и вражду к людям по признакам расы, национальности, языка и происхождения.