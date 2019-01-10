«Охота» на пешеходов: «Поло» на Седова сбил девушек и влетел в эвакуатор

Два наезда на пешеходов совершены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с разницей в 5 минут. Пострадали три женщины и одна погибла. Предположительные виновники ДТП – мужчины.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 13:20 десятого января на улице Седова, 13, по предварительной версии, 25-летний водитель «Фольксвагена Поло» сбил двух девушек, 17 и 18 лет, а затем столкнулся с эвакуатором. Младшая из пострадавших госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, старшая – в удовлетворительном состоянии. 22-летняя пассажирка иномарки тоже в больнице, в состоянии средней степени тяжести.

Около 13:15 на 102-м километре дороги Санкт-Петербург – Ручьи (Сосновоборский район области) мужчина 34 лет на самосвале «Скания» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 74-летнюю пенсионерку. Та скончалась на месте.

Напомним, вчера вечером в Петербурге с разницей в 10 – 15 минут также были сбиты три пешехода: молодая женщина и двое детей.