Распоряжение Смольного о порядке передачи Исаакия утратило силу. РПЦ так и не подала заявку на собор

Распоряжение правительства Петербурга от 2016 года о порядке передачи Исаакиевсвкого собора в пользование Русской православной церкви утратило силу. За прошедшие два года РПЦ так и не подала заявку на получение права пользоваться храмом. Об этом 10 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Распоряжение о предварительном порядке передачи одного из символов города в управление РПЦ тогдашний губернатор Георгий Полтавченко подписал в декабре 2016 года. В комитете имущественных отношений подчеркнули, что само по себе распоряжение не позволяло отдать Исаакий в пользование РПЦ, а выполняло роль «дорожной карты», в которой перечислялись мероприятия, необходимые для передачи собора. В частности, сторонам предписывалось заключить соответствующий договор в течение 24 месяцев. В конце 2018 года отведенный на это срок истек.

В КИО пояснили, что РПЦ так и не направила в Смольный заявку на безвозмездное пользование Исаакием. В случае если религиозная организация все же заявит свои права на собор, город рассмотрит вопрос о возможности передачи музея церкви.

В январе 2017 года Василеостровский суд отказался рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ, объяснив решение тем, что изданное правительством города распоряжение не является документом о передаче собора.

Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче собора в пользование РПЦ решен, в январе 2017 года. Это вызвало многочисленные протесты горожан и деятелей культуры. Не согласные с решением градоначальника образовывали вокруг собора живые кольца, на колоннаде Исаакия вывесили баннер «Не РПЦ».

В конце 2018 года вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил, что верующим не хватает места для богослужений, и Екатерининский придел храма передадут РПЦ. Однако версию о нехватке пространства опровергали сами священнослужители. Сотрудников музея известие о передаче придела взволновало — в коллективе не исключали, что это первый шаг к передаче религиозной организации всего собора. Однако службы в приделе не будут вестись еще как минимум год — в этой части храма началась частичная реставрация.