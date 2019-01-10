5 новых станций коричневой линии метро построят по 13 млрд рублей за 1 км. Их откроют после 2030 года
Стоимость строительства участка Красносельско-Калининской ветки метро от «Обводного канала-2» до станции «Полюстровский проспект-1», включающего в себя 5 станций, составит 91,415 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 10 января рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Как обращают внимание в ведомстве, эта сумма пока что не прошла согласование в Главгосэкспертизе, которая сегодня выдала положительное заключение на основании предпроектной документации. Имеется в виду, что одобрение получили предварительные характеристики строительства (в частности, стоимость создания 1 км подземки составляет чуть больше 13 млрд рублей). Чисто теоретически показатели еще могут измениться после создания проекта, но незначительно.
Участок подземки в северной части города длиной около 7 км будет включать в себя станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1». С вновь построенных станций можно будет осуществить пересадку на другие: с «Лиговского проспекта-2» – на станцию «Лиговский проспект» Лахтинско-Правобережной линии, со «Знаменской» – на станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской линии. «Суворовская-1» и «Полюстровский проспект-1» также планируются как пересадочные на станции, но для пока еще не построенных линий метрополитена.
Согласно недавно утвержденной Смольным схеме развития петербургского метрополитена, указанный участок должен будет открыться после 2030 года. Перед этим, если верить властям, в период с 2020-го по 2022 год должен открыться первый участок Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская». Однако, как выяснила «Фонтанка», строительство участка коричневой линии метро уже сейчас отстает больше чем на год.