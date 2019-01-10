5 новых станций коричневой линии метро построят по 13 млрд рублей за 1 км. Их откроют после 2030 года

Стоимость строительства участка Красносельско-Калининской ветки метро от «Обводного канала-2» до станции «Полюстровский проспект-1», включающего в себя 5 станций, составит 91,415 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 10 января рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как обращают внимание в ведомстве, эта сумма пока что не прошла согласование в Главгосэкспертизе, которая сегодня выдала положительное заключение на основании предпроектной документации. Имеется в виду, что одобрение получили предварительные характеристики строительства (в частности, стоимость создания 1 км подземки составляет чуть больше 13 млрд рублей). Чисто теоретически показатели еще могут измениться после создания проекта, но незначительно.

Участок подземки в северной части города длиной около 7 км будет включать в себя станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1». С вновь построенных станций можно будет осуществить пересадку на другие: с «Лиговского проспекта-2» – на станцию «Лиговский проспект» Лахтинско-Правобережной линии, со «Знаменской» – на станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской линии. «Суворовская-1» и «Полюстровский проспект-1» также планируются как пересадочные на станции, но для пока еще не построенных линий метрополитена.

перспективная схема развития метрополитена Петербурга Фото: КРТИ

Согласно недавно утвержденной Смольным схеме развития петербургского метрополитена, указанный участок должен будет открыться после 2030 года. Перед этим, если верить властям, в период с 2020-го по 2022 год должен открыться первый участок Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская». Однако, как выяснила «Фонтанка», строительство участка коричневой линии метро уже сейчас отстает больше чем на год.