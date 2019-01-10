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Доброе дело
10.01.2019 15:41
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AdVita просит помощи: подопечным фонда требуются пелёнки и подгузники

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, обращается за помощью к неравнодушным людям.

За дни новогодних каникул запасы необходимых вещей иссякли, и сейчас подопечные фонда остро нуждаются в самом элементарном. Требуются:

  • – влажные салфетки (в больших пачках, без отдушек);
  • – подгузники детские, размеры 5, 6, 7;
  • – пеленки (60*90).

Если вы желаете помочь, то привозить вышеперечисленное можно в офис фонда в будние дни с 10 до 19 (Большой пр. П.С., 77, 2-й этаж) или заказать с доставкой в интернет-магазине.

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте help.advita@gmail.com.

Справка:

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») крупнейший благотворительный фонд Санкт-Петербурга, оказывающий помощь детям и взрослым, больным раком, а также онкологическим отделениям больниц. Фонд закупает лекарства, расходные материалы, оплачивает обследования и реабилитационные мероприятия, не покрываемые бюджетными квотами; привлекает доноров крови; оплачивает поиск доноров костного мозга в Международном регистре; предоставляет материальную, психологическую и социальную помощь больным и их близким и др.

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