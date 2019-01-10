AdVita просит помощи: подопечным фонда требуются пелёнки и подгузники

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, обращается за помощью к неравнодушным людям.

За дни новогодних каникул запасы необходимых вещей иссякли, и сейчас подопечные фонда остро нуждаются в самом элементарном. Требуются:

– влажные салфетки (в больших пачках, без отдушек);

– подгузники детские, размеры 5, 6, 7;

– пеленки (60*90).

Если вы желаете помочь, то привозить вышеперечисленное можно в офис фонда в будние дни с 10 до 19 (Большой пр. П.С., 77, 2-й этаж) или заказать с доставкой в интернет-магазине.

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте help.advita@gmail.com.