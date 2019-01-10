18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -4
$ 66.86р
77.21р
19:43 10.01.2019
Расширенный поиск

Город
10.01.2019 15:45
Печать

ГАТИ проверила, как Петербург убирают от снега и льда. Особенно «отличился» центр

ГАТИ проверила, как Петербург убирают от снега и льда. Особенно «отличился» центр

Пока дорожники и коммунальщики убирают снег с дорог, во дворах, а также наледь с крыш и фасадов, Государственная административно-техническая инспекция активно проверяет их работу. Из 840 проверенных нежилых зданий нарушения обнаружились на 198.

Как сообщает 10 января пресс-служба ГАТИ Петербурга, инспекция провела выборочные обследования 131 территории, 629 нежилых зданий и 80 зон производства работ. Особое внимание уделяли социально значимым объектам и местам массового скопления людей.

Нарушения требований к зимней уборке обнаружились на 53 территориях, включая дороги, 122 кровлях нежилых зданий и 23 зонах производства работ. Особенно плохо оказались убраны дороги:

  • на Греческом проспекте,
  • площади Восстания,
  • Краснодонской улице от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта,
  • улице Зои Космодемьянской и проспекте Королева,
  • зоны работ у домов 135, корпус 2, по улице Савушкина,
  • у дома 102, корпус 4, литера А, по проспекту Тореза,
  • у дома 8, литера А, по проспекту Просвещения.

Также в ведомстве отметили плохо убранные крыши и фасады домов 20, литера А, по Литейному проспекту; 22, литера А, по Захарьевской улице; 3, литера А, по Старорусской; 45, литера А, по Шпалерной улице.

Удивительно, что в перечне нет ни одного объекта, например, на Васильевском острове, – а читатели сообщают: въезды на мост Бетанкура с острова еле проходимы для легковых машин, улица Кораблестроителей выглядит однополосной из-за неубранных сугробов.  

ГАТИ проверила, как Петербург убирают от снега и льда. Особенно «отличился» центр

По итогами проверок ГАТИ инициировала процессуальные действия, чтобы привлечь к административной ответственности 198 владельцев объектов и элементов благоустройства.

Напомним, после активных жалоб горожан на уборку снега временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов извинился перед горожанами за гололед и полученные из-за него травмы, а также распорядился выдать каждому главе района по «лопате Беглова», пообещав заставить чиновников вручную чистить неубранный снег в случае очередного провала.

Комитет по благоустройству сегодня отчитался о том, что к уборке привлечены грузовики-тонары. Горэлектротранс рассказал, что с 1 по 9 января его сотрудники очистили от снега около 2 тысяч километров одиночного трамвайного пути 9 января и 12 тысяч стрелок. А обособленные трамвайные пути по ночам чистят вагоны-«снегодуи».

На региональных дорогах Ленинградской области за минувшие сутки трудилось максимальное количество спецтехники. 535 комбинированных машин, грейдеров и самосвалов круглосуточно очищали трассы от снега и наледи. Вместе с машинами работали 622 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Очищено 16 тысяч километров проезжей части и почти 8 тысяч километров обочин. Дорожными службами использовано 168 тонн чистой соли и почти две тысячи кубометров песко-соляной смеси и соляных растворов.

Загруженность дорог Петербурга сейчас оценивается в 4 балла по шкале «Яндекса», что на 1 меньше нормы. Утренний максимум достиг 7 баллов.

«Репортажи» очевидцев с дорог хорошо иллюстрируют зимние проблемы. На Ленинградском шоссе в Токсово кого-то закрутило.

Утром на Литейном проспекте была «не самая лучшая ситуация на дороге», рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Утреннее ДТП на Литейном проспекте

Примерно в то же время на противоположной стороне Невы ДТП перекрыло улицу Комсомола. «Там рельсы сильно выступают, видимо, при перестроении задним колесом [машины] стукаются, и их разворачивает», – объясняют участники группы.

Утреннее ДТП на улице Комсомола

«Там и снег не убран, и проезжая часть от этого уже – к тротуару сметено, и машины припаркованы, и лед сплошняком. Троллейбусы, автобусы тормозить начинают далеко до остановки, а потом еще тронуться с места не могут. Эта часть района хуже всего убирается, читай, вообще не убирается», – жалуются в комментариях.

В Петербурге завтра, 11 января, ожидается усиление снегопада.

За каникулы, с 29 декабря по 8 января, травмы в результате падений из-за гололёда получили 385 человек.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
10.01.2019 17:31

Выбери квартиру за 5 дней

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать - квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:24

Заняться плаванием, не выходя из дома, теперь возможно

Отличная новость для жителей ЖК «Жили-Были». Для их удобства прямо в доме, помимо фитнес-центра, будет построен еще и бассейн.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:08

Получено разрешение на ввод I очереди ЖК "Кирилл и Дарья"

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: СПб, пр. Маршала Блюхера д.6, корп.2, строение 1 (строительный адрес: СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 12, участок 5).
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
10.01.2019 14:36

Новогоднее новоселье от "Дальпитерстроя"

В канун Нового года в Шушарах случилось "прибавление семейства". Несколько сот новоселов получили ключи от квартир в доме № 3 на Вишерской улице.
Setl City
10.01.2019 11:50

Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Садик площадью более 5 тыс. кв. м сможет принять 190 детей – 8 групп от дошкольной до ясельной. Строительство и проектирование дошкольного учреждения выполнены на средства Setl City.
АО «Строительный трест»
10.01.2019 11:46

Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце 2018 – начале 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и ЖК «Город мастеров».
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство