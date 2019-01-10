ГАТИ проверила, как Петербург убирают от снега и льда. Особенно «отличился» центр

Пока дорожники и коммунальщики убирают снег с дорог, во дворах, а также наледь с крыш и фасадов, Государственная административно-техническая инспекция активно проверяет их работу. Из 840 проверенных нежилых зданий нарушения обнаружились на 198.

Как сообщает 10 января пресс-служба ГАТИ Петербурга, инспекция провела выборочные обследования 131 территории, 629 нежилых зданий и 80 зон производства работ. Особое внимание уделяли социально значимым объектам и местам массового скопления людей.

Нарушения требований к зимней уборке обнаружились на 53 территориях, включая дороги, 122 кровлях нежилых зданий и 23 зонах производства работ. Особенно плохо оказались убраны дороги:

на Греческом проспекте,

площади Восстания,

Краснодонской улице от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта,

улице Зои Космодемьянской и проспекте Королева,

зоны работ у домов 135, корпус 2, по улице Савушкина,

у дома 102, корпус 4, литера А, по проспекту Тореза,

у дома 8, литера А, по проспекту Просвещения.

Также в ведомстве отметили плохо убранные крыши и фасады домов 20, литера А, по Литейному проспекту; 22, литера А, по Захарьевской улице; 3, литера А, по Старорусской; 45, литера А, по Шпалерной улице.

Удивительно, что в перечне нет ни одного объекта, например, на Васильевском острове, – а читатели сообщают: въезды на мост Бетанкура с острова еле проходимы для легковых машин, улица Кораблестроителей выглядит однополосной из-за неубранных сугробов.

По итогами проверок ГАТИ инициировала процессуальные действия, чтобы привлечь к административной ответственности 198 владельцев объектов и элементов благоустройства.

Напомним, после активных жалоб горожан на уборку снега временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов извинился перед горожанами за гололед и полученные из-за него травмы, а также распорядился выдать каждому главе района по «лопате Беглова», пообещав заставить чиновников вручную чистить неубранный снег в случае очередного провала.

Комитет по благоустройству сегодня отчитался о том, что к уборке привлечены грузовики-тонары. Горэлектротранс рассказал, что с 1 по 9 января его сотрудники очистили от снега около 2 тысяч километров одиночного трамвайного пути 9 января и 12 тысяч стрелок. А обособленные трамвайные пути по ночам чистят вагоны-«снегодуи».

На региональных дорогах Ленинградской области за минувшие сутки трудилось максимальное количество спецтехники. 535 комбинированных машин, грейдеров и самосвалов круглосуточно очищали трассы от снега и наледи. Вместе с машинами работали 622 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Очищено 16 тысяч километров проезжей части и почти 8 тысяч километров обочин. Дорожными службами использовано 168 тонн чистой соли и почти две тысячи кубометров песко-соляной смеси и соляных растворов.

Загруженность дорог Петербурга сейчас оценивается в 4 балла по шкале «Яндекса», что на 1 меньше нормы. Утренний максимум достиг 7 баллов.

«Репортажи» очевидцев с дорог хорошо иллюстрируют зимние проблемы. На Ленинградском шоссе в Токсово кого-то закрутило.

Утром на Литейном проспекте была «не самая лучшая ситуация на дороге», рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Примерно в то же время на противоположной стороне Невы ДТП перекрыло улицу Комсомола. «Там рельсы сильно выступают, видимо, при перестроении задним колесом [машины] стукаются, и их разворачивает», – объясняют участники группы.

«Там и снег не убран, и проезжая часть от этого уже – к тротуару сметено, и машины припаркованы, и лед сплошняком. Троллейбусы, автобусы тормозить начинают далеко до остановки, а потом еще тронуться с места не могут. Эта часть района хуже всего убирается, читай, вообще не убирается», – жалуются в комментариях.

В Петербурге завтра, 11 января, ожидается усиление снегопада.

За каникулы, с 29 декабря по 8 января, травмы в результате падений из-за гололёда получили 385 человек.