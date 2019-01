На дорогах канадского города застряли десятки морских котиков. Они ждут помощи федеральных властей

Власти поселения Роддиктон-Байд Арм провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде обратились за помощью к федеральным властям. Город наводнили морские котики. Об этом пишет AFP.

На дорогах поселения застряли около 40 котиков, которые не могут выбраться из города самостоятельно. Причем по канадским законам жители не имеют права прикасаться к животным. Морские котики каждый год мигрируют из Арктики и Гренландии в Канаду, там они проводят зиму. Но в этом году вода в районе поселения замерзла, а котики из-за этого не смогли вернуться в океан. В итоге они заполонили проезжую часть и даже подходы к зданиями — некоторым жителям сложно подобраться к своему дому. Кроме того, котики кусаются.

Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln