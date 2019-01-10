Из экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора больше не сыпятся деньги. Его состояние не дотянуло до 3 млрд

В Петербурге оставлен под стражей бывший руководитель Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков. Он просился на свободу, так как деньги, которые полиция неистово искала в его закромах, закончились. Состояние Слабикова составило почти 3 млрд рублей.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, апелляционную жалобу на продление стражи 10 января рассматривал Санкт-Петербургский городской суд.

«Адвокаты просили изменить Слабикову меру пресечения на домашний арест, пояснив, что обвиняемый вину полностью признал, раскаялся, активно сотрудничает со следствием, его здоровье динамично ухудшается, а все имевшиеся денежные средства он вернул», – добавили в пресс-службе и процитировали одного из защитников обвиняемого: «Все до копейки».

Бывший чиновник переведен из следственного изолятора в тюремную больницу им. Гааза. Мера пресечения ему действует до 11 апреля. Он и его дочь Елена обвиняются в мошенническом хищении 5,6 млрд рублей, собранных саморегулируемыми организациями (СРО) со своих членов и выведенных на сторонние счета. Слабикову отчислялись 20 – 25 % преступного дохода, считает полицейское следствие.