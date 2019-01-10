Отставной генерал Минобороны умер в колонии Петербурга. Его осудили за мошенничество на 24 млн

В петербургской исправительной колонии скончался приговоренный к долгому сроку генерал запаса Владимир Полещук. Следственный комитет пока не видит криминала.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК Петербурга 10 января, предварительной причиной смерти Полещука стало длительное заболевание. Его нашли мертвым в исправительной колонии № 5 в Металлострое, куда генерала отправили отбывать семилетний срок за квартирное мошенничество.

«Проводится доследственная проверка», – уточнили в ГСУ СК, добавив, что заключенный скончался 21 декабря 2018-го.

Красносельский суд вынес приговор в мае 2017 года, Полещука взяли под стражу сразу после оглашения. Он признан виновным в незаконном оформлении на третьих лиц 16 квартир в доме на проспекте Ветеранов, 55. Администрация Красносельского района подавала иск. Его не рассмотрели, но признали по праву, материальный ущерб составил 24 млн рублей.

Генерал служил начальником отдела охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта. В октябре 2017-го он безуспешно пытался обжаловать приговор в Санкт-Петербургском горсуде.