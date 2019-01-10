«Никого не наклонят». Лукашенко выступил против совместного государства с РФ и за нефть из Прибалтики

Белоруссия отрицает возможность слияния с Россией. Союзная республика также проработает диверсификацию закупок энергоносителей.

«По многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», – цитирует 10 января белорусского президента агентство БЕЛТА.

Глава соседнего государства подчеркнул, что объединение может состояться только на равноправной основе. Александр Лукашенко уверен, что российская сторона на такой шаг пойти не может.

«Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – уверен политик.

Александр Лукашенко дал поручение кабмину проработать проект поставок нефти в страну через страны Балтии.

«Открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, с латышами договориться и закупать эту нефть», – так поставленную задачу описал глава государства.

Александр Лукашенко и ранее позволял себе высказывать недовольство по поводу поставок энергоносителей в республику, а также создания совместного государства. Так, в начале декабря прошлого года он поспорил с Владимиром Путиным о цене на газ для Белоруссии. Чуть позже он заявил, что Россия хотела бы инкорпорировать его страну в свой состав. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», – поделился своими догадками белорусский лидер.