Знарок заставлял игроков молодежной сборной по хоккею слушать «Небо славян» перед играми на чемпионате мира

Консультант национальной команды по хоккею Олег Знарок по-особенному настраивал игроков молодежной сборной России на чемпионате мира до 20 лет. На YouTube-канале ХК «Сибирь» нападающий Никита Шашков 10 января рассказал, что 56-летний специалист включал перед играми песни групп «Алиса» и «Кино».

«Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: «Кукушка», «Небо славян» и все в таком духе. Я первый матч не играл, Илья Морозов рассказывал: перед первым матчем на чемпионате мира включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которая играет в национальной команде. Только после игр доверяли нам плей-лист», – сказал Шашков.

Молодежная сборная выиграла бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Швейцарию. Золото взяли финны, в финале победившие сборную США.