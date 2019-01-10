На Клинском проспекте лопнула труба с горячей водой. Мёрзнуть будет 51 дом

Прохудившийся трубопровод 10 января лишил полноценного отопления жителей полсотни домов в Адмиралтейском районе Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что возможность согреться под горячим душем останется.

Как сообщили в соцсетях, паровую завесу на пересечении Клинского проспекта и Верейской улицы заметили в четверг днём. К этому времени на место уже была пригнана спецтехника, работала аварийная бригада. В «Теплосети Санкт-Петербурга» «Фонтанке» уточнили, что лопнула труба диаметром 500 мм у дома №10 по Клинскому проспекту. Её ремонтируют с десяти часов утра. Закончить работы намерены к пяти утра пятницы, 11 января. На это время отопление будет ограничено в 51 доме. Горячую воду, как сообщают в компании, в квартиры будут подавать штатно.