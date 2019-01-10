Новогоднее новоселье от "Дальпитерстроя"

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В канун Нового года в Шушарах случилось "прибавление семейства". Несколько сот новоселов получили ключи от квартир в доме № 3 на Вишерской улице.

13 декабря СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию свой очередной дом в Шушарах. Важная деталь – удачное расположение здания. Во-первых, с точки зрения удобства подъездов к нему: можно без проблем проникнуть к дому с любой стороны. Во-вторых, с точки зрения близости инфраструктуры: рядом находятся детский сад и школа.

Новенькая яркая многоэтажка состоит из двух секций – в 24 и в 25 этажей. На каждом из них – по 7 квартир, всего их в доме 343. Полы в местах общего пользования отделаны плиткой, стены и потолок – шагренью. Подъезды оборудованы пандусами, в каждой парадной – по 2 лифта. На первых этажах по традиции расположились коммерческие помещения. В ближайшее время в них появятся магазины и другие полезные для жителей сервисы.

Особенно тщательно в доме продуманы нюансы пожарной безопасности. В лифтовых холлах установлены пожарные рукава, дымоуловители и автоматические пожарные сигнализации, подающие сигнал на пульт в управляющую компанию. В экстренном случае на пожарной лестнице автоматически включается аварийное освещение.

Ведется строительство пятиэтажного паркинга на 300 мест. Монолитные работы уже завершены, сдать объект планируется во II квартале 2019 года

По словам сотрудников УК "Единый город", обслуживающей здание, к настоящему времени дом почти полностью заселен.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный жилой дом корп. 65 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, участок 6 (западнее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской улице), кадастровый №78:42:0015106:10979 – затройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.