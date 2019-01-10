Против снега на трамвайных путях Смольный выставил все 13 вагонов-«дворников», имеющихся в распоряжении

Чистоту путей для трамваев обеспечивают 13 снегоочистительных вагонов. Помимо легкорельсовой, в уборке участвует и другая техника, которая с 1 по 9 января совершила уже более 350 рейсов. Об этом 10 января сообщает комитет по транспорту Петербурга.

В ведомстве рассказывают, что «Горэлектротранс» каждые сутки ведет ожесточенную борьбу со снегом с помощью всех имеющихся в своем распоряжении специально приспособленных вагонов. Работы идут с часа ночи до половины шестого утра, то есть в то время, когда движение техники с пассажирами полностью прекращено. Именно этим вагонам и достается большая часть нагрузки. Точное количество другой техники, в числе которой уборочные трактора, погрузчики, экскаваторы, не уточняется, но, как отметили в «Горэлектротрансе», у предприятия есть небольшой резерв для возможного усиления.

«Особое внимание в период снегопада уделяется поддержанию в работоспособном состоянии трамвайных стрелок. С начала января трамвайные стрелки были очищены от снега свыше 12 тысяч раз, в этой работе были задействованы более 600 работников СПб ГУП «Горэлектротранс» и 200 единиц техники», – рассказывают в комитете по транспорту. Всего в период с 1 по 9 января было очищено около 2 тысяч км одиночного трамвайного пути.

Ранее о поражении городских властей в войне со снегом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он извинился перед горожанами за гололед и полученные из-за него травмы, а также распорядился выдать каждому главе района по «лопате Беглова», пообещав заставить чиновников вручную чистить неубранный снег в случае очередного провала.