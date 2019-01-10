Пилоты в Норвегии вновь получили предупреждение о помехах GPS у границы с Россией

Авиационные власти Норвегии выпустили предупреждение для воздушного транспорта о сбоях в связи GPS. Ранее аналогичное уведомление лётчики получили во время учений НАТО в ноябре, а норвежские власти заявили, что помехи идут из России.

Как пишет Barents Observer 10 января, уведомление, так называемое NOTAM (Notice To Airmen), о том, что сигнал GPS может быть ненадёжным, было опубликовано 9 января в 11:35 по местному времени. У издания нет информации о том, кто заметил предупреждение. Примерно в это время в приграничный Киркенес приземлялись самолёты SAS, Norwegian и Widerøe.

Зона с возможными перебоями GPS также охватывает территорию Финляндии примерно на 20 км вглубь страны. Предупреждение будет действовать до 31 января.

В ноябре сбои в работе GPS заметили во время масштабных учений НАТО Trident Juncture на севере Норвегии и Финляндии. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что у Финляндии есть доказательства того, что за сбоем стоит Россия, и российского посла Павла Кузнецова пригласили на беседу в министерство иностранных дел Суоми. Доказательства так и не были обнародованы.