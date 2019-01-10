До трех тысяч рублей. Госдума рассмотрит увеличение штрафа за неявку в военкоматы

Пересмотреть наказание за неявку в военные комиссариаты предложило Законодательное собрание Еврейской автономной области и внесло в парламент РФ проект закона. Сумма штрафов оставалась неизменной с 2007 года.

«Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за правонарушения в области воинского учета», – сообщается 10 января в пояснительной записке, опубликованной в базе нижней палаты парламента.

Законотворцы указывают, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина», которые регулируются федеральным законом номер 53. При этом главой 21 КоАП предусмотрена «административная ответственность за неисполнение обязанностей в области воинского учета». Однако «незначительные размеры санкций», как считают авторы законопроекта, способствует тому, что наказание больше не несет превентивную функцию. Это приводит к «массовому нарушению», как говорится в пояснительной записке. Депутаты предлагают поднять размер штрафов от 500 до 3000 рублей.

Напомним, что Министерство обороны России еще в октябре предложило более серьезно наказывать за неявку в военкомат.