Госдума легализует поиск детей по геолокации их мобильных устройств

Поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности, которые упростят полиции поиск пропавших детей, приняты Госдумой в первом чтении. Доступ к данным геолокации телефонов и планшетов по заявкам родителей поможет в оперативном розыске несовершеннолетних, рассказал 10 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск. Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда», — заявил Володин.

Из текста документа следует, что для запуска процедуры поиска по геолокации необходимо письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность «с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов».

В течение двух суток с момента начала поисков осуществляющий их орган «обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-разыскного мероприятия либо прекратить его проведение».

По данным соавтора документа, депутата Ирины Яровой, сегодня 10% из всех возбуждаемых разыскных дел — это уголовные дела по факту исчезновения несовершеннолетних. По данным депутата, за последние пять лет правоохранительными органами было рассмотрено 40 тысяч заявлений по исчезновению несовершеннолетних, каждый десятый из них был «малолетним».

Законопроект, среди авторов которого оказались в том числе сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас, Андрей Турчак и Валентина Матвиенко, был внесён в Госдуму в сентябре 2018 года.