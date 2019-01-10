Беглов экономически обосновал, почему «Зенит» имел право назвать стадион на Крестовском по-своему

Футбольный клуб «Зенит» имеет право присваивать только коммерческое наименование стадиону на Крестовском острове. Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил в ответ на запрос депутата городского парламента Бориса Вишневского.

Вишневский в своем запросе отмечал, что переименование стадиона, который строился на средства бюджета, было ошибкой. Но, как следует из ответа, в соответствии с заключенным с городом концессионным соглашением, общество с ограниченной ответственностью «Зенит-Арена» имело право изменить коммерческое наименование переданного ему в управление стадиона. В ответе на депутатский запрос отмечается, что доходы от использования коммерческого названия должны хоть как-то компенсировать расходы концессионера, которые набегают за 49 лет аренды стадиона. Это 110 млрд рублей на эксплуатацию арены, около 10 млрд рублей на текущий ремонт, еще 14 млрд — на ремонт капитальный. Официальное название стадиона, который находится в городской собственности, при этом останется прежним – «футбольный стадион в западной части Крестовского острова».

Напомним, что внезапное переименование стадиона на Крестовском из «Зенит Арены» в «Газпром Арену» вызвало недовольство общественности в конце 2018 года.