Главгосэкспертиза одобрила стоимость строительства пяти новых станций метро

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на обоснование стоимости создания станций «Лиговский проспект – 2», «Знаменская», «Суворовская – 1», «Смольный», «Полюстровский проспект – 1». При этом какой объем инвестиций был одобрен, не сообщается. Информация об этом размещена 10 января на сайте ведомства.

Пять станций Красносельско-Калининской линии метро протянутся на 7 км. Как обращают внимание в Главгосэкспертизе, на данный момент предполагается организация пересадочных узлов на действующие станции метрополитена: с «Лиговского проспекта – 2» – на станцию «Лиговский проспект» Лахтинско-Правобережной линии, со «Знаменской» – на станцию «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской линии. «Суворовская – 1» и «Полюстровский проспект – 1» планируются как пересадочные на станции перспективных линий метрополитена.

Согласно недавно утвержденной Смольным схеме развития петербургского метрополитена, указанный участок должен будет открыться после 2023 года. Перед этим, если верить властям, в период с 2020 по 2022 год должен открыться первый участок Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская». Однако, как выяснила «Фонтанка», строительство участка коричневой линии метро уже сейчас отстает больше чем на год.

Напомним также, что в результате бюджетных правок врио губернатора Александра Беглова в 2019 году участок «Юго-Западная» – «Путиловская» потерял почти половину финансирования, то есть 6,2 млрд рублей. Меньше денег будет выделено и на вторую очередь Красносельско-Калининской линии, которая предполагала строительство электродепо «Красносельская». Вместо 3 млрд рублей в следующем году Смольный потратит только 247 млн рублей. Общая стоимость строительства составит порядка 11 млрд рублей, однако на данный момент не создан даже проект.