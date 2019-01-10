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Общество
10.01.2019 15:08
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Тройка запряжённых свиней, Пятачок и поросёнок на мотоцикле. Мордовские заключённые лепят символ года из снега

Тройка запряжённых свиней, Пятачок и поросёнок на мотоцикле. Мордовские заключённые лепят символ года из снега

УФСИН по Республике Мордовия

Конкурс снежных фигур завершается в исправительных учреждениях УФСИН в Республике Мордовия. Осуждённые сотворили несколько композиций. В них фигурирует сказочная тематика. Так, на территории исправительных учреждений появилась группа Смешариков, Пятачок и Винни-Пух, запряжённая тройка поросят и снежный автомобиль в натуральную величину.

Тройка запряжённых свиней, Пятачок и поросёнок на мотоцикле. Мордовские заключённые лепят символ года из снега

«Осужденные с удовольствием ваяли сказочных персонажей, и в частности символ наступающего года – свинью. Наряду с монументальными, пафосными композициями сооружаются и забавные миниатюры. Они отлично поднимают настроение», — сообщило тюремное ведомство 10 января.

На сайте управления также указано, что лепка из снега «давно перестала быть просто веселым развлечением и превратилась в настоящее искусство». Снежные композиции, говорится сообщении, не только украсят территории учреждений, но и помогут сохранить хорошее настроение и после окончания праздников.

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