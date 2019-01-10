«Коммерсантъ»: При создании российского конкурента Hubble похищено 28,5 млн рублей

МВД расследует мошенническое хищение бюджетных средств, выделенных на создание супермощного космического телескопа Т-170М. Подозреваемых в деле нет.

Как сообщает «Коммерсантъ» 10 января со ссылкой на источники, дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в конце декабря прошлого года. Оперативное сопровождение расследования ведут также сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

По версии следствия, при изготовлении технической оснастки для главного и вторичного зеркал телескопа и различных приборов похищено более 28,5 млн рублей, но сумма может увеличиться. Деньги были выделены предприятию «Инкос» по контрактам с Институтом астрономии РАН. Однако, как считают следователи, все эти работы были выполнены на площадках научно-производственного объединения имени Лавочкина, которое совместно с Институтом астрономии РАН занимается созданием телескопа по госконтракту на 2 млрд рублей.

Подозреваемых и обвиняемых в уголовном деле пока нет, потерпевшим проходит НПО им. Лавочкина. В Роскосмосе, в который входит НПО, заявили, что помогают следствию.

Как отмечает газета, запуск космической обсерватории «Ультрафиолет», основным элементом которой должен был стать телескоп Т-170М, планировался на 1997 год. До сих пор проект не создан, запуск базовых элементов сдвинут на 2024 год. По замыслу разработчиков, комплекс обеспечит прорыв в астрономии и астрофизике, а Т-170М с диаметром главного зеркала 1,7 м станет прямым конкурентом известного американского космического телескопа Hubble.

Напомним, летом 2018 года в НПО Лавочкина уже проходила проверка. Экс-гендиректор объединения Сергей Лемешевский вместе с двумя сообщниками уличён в мошенничестве при заключении фиктивных контрактов с адвокатской конторой. Следствие оценило ущерб в 330 миллионов рублей.