Дорожники Петербурга переходят на тонары, а сильный снег и не думает прекращаться

Очередное оперативное предупреждение выдает ГУ МЧС по Петербургу. Начавшийся в начале января снегопад и не думает сдаваться.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 11 января в городе на Неве вновь ожидаются сильный снег, который будет налипать на провода, и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Фото: Михаил Огнев

Минувшей ночью, по информации комитета по благоустройству, дорожники задействовали в работах тонары, на которых можно вывезти за раз до 34 кубометров снега. Это позволило увеличить скорость уборки и сократить транспортную нагрузку на дороги.

Всего за сутки с улиц Петербурга вывезли 47 тысяч кубометров снега.