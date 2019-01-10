Рогозин пообещал, что космические туристы смогут повторить полёт Юрия Гагарина

После 2020 года космические туристы смогут пролететь по маршруту Юрия Гагарина на околоземной орбите. Об этом в интервью РБК 10 января рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина — хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью. Я думаю, после 2020 года, когда мы пересадим корабль «Союз МС» на ракету «Союз-2.1а», мы сможем увеличить количество этих кораблей. Часть из них будет приносить нам прямую коммерческую прибыль», – сообщил Рогозин.

При этом, по словам главы Роскосмоса, октябрьская авария с кораблём «Союз-ФГ» показала надёжность кораблей «Союз».

«Корабль «Союз», даже если говорить про аварию 11 октября, показал свою уникальную живучесть. Это убедило и американцев, и европейцев, и тем более наших космонавтов: что бы ни случилось с ракетной техникой, которая рано или поздно может дать сбой, наш корабль подстраховывает жизнь человека и обеспечивает его возвращение на Землю. Это визитная карточка для коммерциализации полетов в космос», – уверен Дмитрий Рогозин.

Напомним, глава госкорпорации «Роскосмос» также заявил о важности сохранения совместного с OneWeb коммерческого проекта создания орбитальной группировки для спутникового Интернета.

Что касается вала критики в адрес госкорпорации, то, по словам Дмитрия Рогозина, «это сознательная работа наших конкурентов по подрыву авторитета отрасли».