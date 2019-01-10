«И тебя вылечат». Иван Васильевич на Литейном собирает жалобы от ненавистников граффити

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», украшающий трансформаторную будку на Литейном проспекте в Петербурге, рискует померкнуть под слоем однотонной краски. Возмущённые уличным искусством горожане атакуют чиновников и просят принять меры против несанкционированного искусства.

Жалоба на портале «Наш Петербург» зарегистрирована 25 декабря. «Очередная халтурная роспись. Вероятно, нанесена самовольно», — прокомментировал горожанин, подписавшийся инициалами А.С. Пользователь является активными блюстителем чистоты городских стен. На сайте с его аккаунта подано 1123 жалобы. Недовольство рисунком выразил и его последователь, подписавшийся как Павел К. За ним числится 60 сообщений.

Фото: А С.//gorod.gov.spb.ru

Администрация Центрального района разместила ответ, в котором указала, что рисунок на будке «Ленэнерго» необходимо закрасить до 31 мая. Растянутый срок чиновники объяснили холодами: в соответствии с техническими условиями, краски для наружных работ следует применять не ниже +8 °С.

«Граффити на указанной в обращении трансформаторной подстанции не носят экстремистский характер, не представляют угрозу жизни и здоровью граждан. В случае не устранения проблемы в срок к собственнику сооружения будут применены административные меры», — говорится в сообщении.

От пользователя А.С. 22 июля 2018 года поступила жалоба на граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского. Администрация ответила, что «Ленэнерго» должно устранить рисунок до 15 августа. Но герой фильма «Брат» продолжает украшать стену сооружения.

Фото: А С.//gorod.gov.spb.ru

Два Ивана Васильевича и Ульяна Андреевна появились на трансформаторной будке на Литейном проспекте в ноябре прошлого года. Так художники HoodGraff отреагировали на закрашенный ранее портрет музыканта Юрия Шевчука. В «Ленэнерго» лояльно отнеслись к уличному творчеству на собственном имуществе, но в административно-технической инспекции стрит-арт не оценили и пригрозили штрафом. После чего Шевчук исчез.

Морозная погода и отсутствие жалоб на портале «Наш Петербург» не помешали жилищникам в праздничную неделю закрасить новогоднее граффити на углу Невского и Суворовского проспектов. Рисунок спасают горожане с помощью российского рубля.