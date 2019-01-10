Российская премьер-лига выдвинула председателя совета директоров «Зенита» Дюкова на пост президента РФС

Глава «Газпром нефти», председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков получил очередную серьезную поддержку на предстоящих выборах президента Российского футбольного союза. Его кандидатуру официально поддержала Российская премьер-лига.

Решение об этом было принято в четверг, 10 января, на заседании общего собрания РПЛ. Ранее Дюкова поддержало большинство региональных футбольных федераций и значительное количество футбольных клубов — в том числе «Тамбов», «Иртыш», «Лада» (Тольятти).

Как ранее говорил «Фонтанке» представитель Дюкова, он понимает, насколько серьезные задачи стоят перед президентом РФС.

Выборы главы РФС пройдут 22 февраля 2019 года. Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента организации. И. о. был назначен Сергей Прядкин.