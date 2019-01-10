Дело главного медика УФСИН Петербурга дошло до суда без заказного убийства. Его били прутьями просто так

В Петербурге будут судить предполагаемых налетчиков на начальника медико-санитарной части УФСИН Петербурга и Ленобласти Бадрудина Дамаданова. Его жестоко избили прутьями, но покушения на убийство Следственный комитет и прокуратура не увидели.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 января, Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Альберта и Владимира Бахлиных и Андрея Белова. Их обвиняют по статье 112 УК в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и пособничестве в этом преступлении.

Альберт Бахлин Фото: Валентин Илюшин// 47news

Дамаданов был жестоко избит металлическими прутьями 23 ноября 2017 года рядом со своим домом на улице Дыбенко. Двое в капюшонах нанесли ему больше десяти ударов по голове, рукам, ногам, туловищу. Главный медик УФСИН был госпитализирован с проломленным черепом, дело возбуждалось о покушении на убийство по найму.

Но следствие и прокуратура, утвердившая обвинительное заключение, посчитали, что Альберт Бахлин решил избить Дамаданова из личной неприязни, причем мотив нападения так и не установили. В сообщники им был якобы взят троюродный брат Владимир Бахлин. Довозил их до Дыбенко знакомый Белов.

СК установил, что Альберт Бахлин незадолго до избиения поставил на машину Дамаданова GPS-трекер, но слежка за потерпевшим тоже сочтена незначительным эпизодом.

Подсудимые находятся под подпиской, их освободили через несколько месяцев после ареста.