«Челси» сосредоточился на покупке полузащитника «Зенита» Паредеса. Он дешевле других вариантов

Английский футбольный клуб «Челси» сделал выбор в пользу аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как сообщает 10 января Football Italia, лондонцы решили, что это более выгодная сделка, чем покупка полузащитника «Кальяри» Николо Бареллы за 45-50 млн евро. Примерная цена Паредеса составляет около 25 млн евро.

По той же причине «Челси» отказался и от нападающего «Милана» Гонсало Игуаина, стоимость которого достигает 55 млн евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб видит в Паредесе замену Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время должен перейти в «Монако».

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Первым профессиональным клубом для аргентинца был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.