В одном районе Петербурга за 15 минут сбили трёх пешеходов. Таксист наехал на детей

447 ДТП, в том числе 15 серьёзных, зафиксировали в среду, 9 января, в Санкт-Петербурге. В авариях пострадали 16 взрослых и трое детей. В Ленинградской области произошло 69 ДТП, в шести из которых пострадали семь человек. Об этом УГИБДД по городу и области сообщает 10 января на своей странице «ВКонтакте».

Это средние значения. Для сравнения, в среду, 19 декабря, в городе было 456 ДТП и 19 пострадавших, в области – 64 аварий и шесть пострадавших. В предновогоднюю среду, 26 декабря, после сильного снегопада, ГИБДД зарегистрировала в городе 558 дорожно-транспортных происшествий и 15 пострадавших (один погиб), в области – 116 аварий и 24 пострадавших (двое погибли).

За сутки 9 января ГИБДД в Петербурге и области пресекла 11 выездов на встречную полосу, а в целом выявила 1042 нарушения правил дорожного движения (894 со стороны водителей и 148 – пешеходов). Зарегистрировано 11 угонов, три разыскиваемых автомобиля найдены. Задержаны двое преступников, 15 лиц, совершивших административные нарушение, и 15 пьяных водителей.

Что касается ДТП, «Фонтанка» сообщала о двух серьёзных: с «Туарегом» и «Логаном» на Смольной набережной и с выездом на тротуар на Кондратьевском проспекте.

Подробности последнего сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Причиной происшествия на Кондратьевском стал занос на трамвайных путях, и 31-летняя женщина-пешеход оказалась между машиной и стеной дома. С переломами костей таза и лодыжек она была доставлена в Мариинскую больницу.

Этот участок Кондратьевского проспекта в 2018 году поставил рекорд по ДТП, отмечают инспекторы.

Минут за 10-15 до этой аварии, около 19:10, в том же Калининском районе, на проспекте Мечникова, 23, мужчина на Hyundai Solaris – такси Uber в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух детей, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора вместе с отцом. Оба ребёнка попали в детскую больницу имени Раухфуса: 5-летняя девочка – с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а 13-летний мальчик – в состоянии средней степени тяжести.

Водитель скрылся, однако отдел розыска Калининского ОГИБДД в тот же вечер установил автомобиль и владельца, отмечает «Дорожный инспектор».