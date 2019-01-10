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Общество
10.01.2019 13:28
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Рогозин: Если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин понимает скепсис ФСБ по поводу проекта спутникового Интернета OneWeb, но уверен, что отказываться от участия в создании орбитальной группировки спутников и наземных станций для их работы будет неправильно. В интервью «РБК» 10 января Рогозин отметил, что спутники OneWeb заработают в любом случае, но лучше, если Россия будет иметь возможность их технического контроля. 

«Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», – сказал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, Россия может получить контроль не только над совместным с OneWeb предприятием (в самой компании ранее подтверждали «Фонтанке» такую возможность. – Прим. ред.), но даже долю в самой OneWeb. Кроме того, Роскосмос может участовать в проекте не только как поставщик транспортных услуг, но и как производитель самих спутников.

«Сегодня Роскосмос и его предприятия производят подобного рода аппараты. Но мы никогда не делали большого количества серийных аппаратов такого плана. Здесь мы хотели бы эти компетенции приобрести за счет сотрудничества с компанией OneWeb», – уточнил руководитель госкорпорации.

Ранее ожидалось, что после новогодних праздников станет известна позиция президента России Владимира Путина по совместному с иностранцами проекту создания спутникового Интернета, который вызывает обеспокоенность у ФСБ. Об этом «Фонтанке» говорил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Справка:

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс».

В конце прошлого года стало известно, что первый запуск «Союза» со спутниками OneWeb на борту, намеченный на февраль 2019 года, был перенесён на более поздний срок. 

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