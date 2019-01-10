«Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации». В Госдуму внесли законопроект о принадлежности Курил

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Государственную думу законопроект, который устанавливает принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии. Документ опубликован 10 января в базе данных Госдумы.

В законопроекте предлагается закрепить, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области».

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — утверждается в документе.

Напомним, накануне, 9 января, посла Японии в России вызвали в МИД в связи с высказываниями японского руководства о Курильских островах. Дипломату объяснили, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами не должен подвергаться сомнениям.