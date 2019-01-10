ОАК считает, что санкции не подрежут крылья российскому самолету МС-21. Корпорация переходит на импортозамещение

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не откажется от использования полимерных материалов при проектировании крыла нового лайнера, несмотря на ограничительные меры США в отношении своего дочернего предприятия.

Российская корпорация приняла меры для бесперебойного создания композитного крыла для МС-21 после того, как АО «Аэрокомпозит» оказалось в санкционном списке. ОАК планирует заменить импортные компоненты отечественными аналогами. Об этом 10 января источник в корпорации сообщил РБК.

Разработчики МС-21 уверены, что в России есть необходимые производственные мощности. По их словам, в данный момент компоненты для крыла российского лайнера пошагово заменяются на отечественные аналоги.

Санкционные ограничения в ОАК расценили как политические методы в «конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях», так как появление еще одного производителя в «высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов» якобы вызвало опасения у других игроков.

В правительстве РФ, в свою очередь, заверили, что проект МС-21 будет реализован. В аппарате российского вице-премьера Юрия Борисова ТАСС подтвердили, что властям известны «все детали ситуации». «Угроз этому проекту, которые могут заблокировать его реализацию, нет», – заявили в правительстве.

Информация о трудностях с поставками материалов для композитного крыла МС-21 появилась накануне. По данным СМИ, санкции США привели к прекращению отгрузок полимерной продукции компаний Hexcel и Toray Industries для создания самолета в России.

МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер, серийное производство которого должно начаться в 2020 году. Первый полет состоялся 28 мая 2017-го. Министерство торговли США ввело санкции в отношении АО «Аэрокомпозит» в сентябре прошлого года.