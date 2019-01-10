Изрезавший после попойки детей и жену петербуржец не признал себя виновным. В колонии он проведет 15 лет

Невский районный суд Петербурга приговорил к 15 годам исправительной колонии строгого режима Владимира Бочкарева, с ножом набросившегося на жену и детей. Решение вынесено 10 января.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Бочкарев вину не признал.

В июне 2017 года пьяный отец набросился с ножом на жену, 16-летнего сына и 12-летнюю дочь. Детей госпитализировали с тяжелыми проникающими ранениями. Супругу агрессора спасти не удалось. При задержании мужчина уверял, что ничего не помнит.