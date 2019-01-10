442 рубля. В России увеличился размер «возрастной» надбавки к пенсии

Российские пенсионеры, достигшие 80 лет, с 2019 года смогут получать надбавку к пенсии в 5334 рубля, что почти на 400 рублей больше, чем годом ранее. Однако и для этого есть определенные условия.

Если гражданин России получает страховую пенсию по старости, то после 80 лет он может рассчитывать на ее увеличение: фиксированная выплата автоматически умножится на два. С нового года размер «возрастной» надбавки поднимется с 4892 на 442 рубля. Об этом 10 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В случае получения социальной пенсии или пенсии по потере кормильца, после возрастной границы в 80 лет выплата увеличиваться не будет. Кроме того, надбавкой не смогут воспользоваться инвалиды I группы, так как им уже сейчас доступен двойной размер фиксированной суммы.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Она отодвинула на несколько лет возраст выхода на покой мужчинам и женщинам. Власти мотивировали свое решение намерением повысить пенсии в стране.