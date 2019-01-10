«Зелёная карта» подорожает с 15 января — второй раз за два месяца

Стоимость «Зелёной карты» растёт второй месяц подряд. Российский союз автостраховщиков установил новые тарифы с 15 января.

По сравнению с предыдущим периодом автостраховка для выезда за рубеж подорожает на 5%. Так, за двухнедельную «Зелёную карту» для легкового автомобиля с 15 января до 14 февраля придётся заплатить уже не 2700, а 2830 рублей. Годовая страховка обойдётся в 25 750 рублей. Для сравнения, до 15 декабря она стоила 22 240.

«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.