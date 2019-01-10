Происшествия
Тушинский тоннель в Москве перекрыт. Он превратился в грязевую реку с коричневым водопадом
В Москве ранним утром 10 января затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе. Причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал провал грунта.
Как сообщает канал «Москва 24», в шлюзе №8, расположенном в районе Канала имени Москвы, произошел провал грунта на площади около 50 квадратных метров. В результате автомобильный тоннель затопило, а также вода попала в подземный пешеходный переход. Отмечается, что машин в момент ЧП в тоннеле не было.
На месте провала развернули городской штаб, работают экстренные службы. Там же находятся глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и руководитель Центра организации дорожного движения столицы Вадим Юрьев.
Движение в тоннеле в сторону Московской области полностью перекрыто от станции метро «Сокол», сообщается в Twitter ЦОДД. Выезд из тоннеля в сторону центра ограничили до трех полос, а также перекрыли движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.