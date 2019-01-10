Тушинский тоннель в Москве перекрыт. Он превратился в грязевую реку с коричневым водопадом

В Москве ранним утром 10 января затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе. Причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал провал грунта.

Как сообщает канал «Москва 24», в шлюзе №8, расположенном в районе Канала имени Москвы, произошел провал грунта на площади около 50 квадратных метров. В результате автомобильный тоннель затопило, а также вода попала в подземный пешеходный переход. Отмечается, что машин в момент ЧП в тоннеле не было.

На месте провала развернули городской штаб, работают экстренные службы. Там же находятся глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и руководитель Центра организации дорожного движения столицы Вадим Юрьев.

Движение в тоннеле в сторону Московской области полностью перекрыто от станции метро «Сокол», сообщается в Twitter ЦОДД. Выезд из тоннеля в сторону центра ограничили до трех полос, а также перекрыли движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.