Эксперт: Трамп проиграет шатдаун, противостояние с демократами из-за стены на границе с Мексикой

В затянувшемся противостоянии Дональда Трампа и его оппонентов из числа демократов в конгрессе по вопросу строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой и связанной с этим приостановкой финансирования госучреждений США американский президент рискует проиграть. Об этом «Фонтанке» 10 января рассказала руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева.

«У Трампа, мне кажется, шансов на победу с каждым днем все меньше. Демократы загнали его в угол. С их стратегией принятия финансирования отдельно по министерствам, Трамп будет выглядеть основным виновником затянувшегося шатдауна, если не подпишет законопроекты по ассигнованиям, при этом это будет означать для него уступить давлению, что равнозначно проигрышу. Стена — вопрос принципиальный для обеих сторон, уступить они не смогут, а тактика демократов более эффективная, чем истерика Трампа. Как показывают опросы, он уже главный виновник всей этой истории», – отмечает эксперт.

Это не первый шатдаун в истории США, но один из самых длительных, напоминает американист.

«Похоже на то, что Трамп идет на рекорд. Последний раз так долго продержался Клинтон в 1995-м (21 день). Клинтон тогда победил», – уточнила Виктория Журавлёва.

Накануне Палата представителей США одобрила законопроект о раздельном финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год в рамках стратегии демократов по выходу из бюджетного кризиса.

Вчера же Трамп попытался в специальном обращении к нации убедить граждан США в целесообразности строительства стены на границе с Мексикой. Политический кризис из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены Трамп объяснил «не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично».

Вчерашняя попытка переговоров с лидерами демократов провалилась. «Ничего больше не работает!» – написал Трамп в Twitter по итогам встречи.

Из-за приостановки финансирования госучреждений США накануне, в частности, прекратил работу сайт посольства США в России.

Шатдаун из-за разногласий республиканцев и демократов по бюджету на следующий год продолжается с 22 декабря 2018 года. Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой. Республиканцы требуют выделить на эти цели около 6 млрд долларов, демократы согласны только на 1,3 млрд.

После этого работу приостановили многие федеральные ведомства, среди которых минфин, МВД, Госдепартамент, а также санкционное подразделение OFAC — всего около четверти учреждений федерального правительства США. Из-за этого в том числе зависло решение об исключении компаний Олега Дерипаски из санкционного списка.