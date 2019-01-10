ГУДП «Центр» получило прокурорское представление за уборку Адмиралтейского района

Прокуратура Санкт-Петербурга

Руководство дорожного предприятия «Центр» получило прокурорское представление. Ведомству не понравилось, как убирают в снегопад Адмиралтейский район.

«С 1 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в травматологический пункт вследствие травм, полученных из-за гололёда на территории района, обратилось 29 человек. Из них двое были госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести», – заявляет 10 января надзорный орган.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Присмотревшись к деятельности ГУДП «Центр», прокуратура осталась недовольна. На тротуарах на Большой Подьяческой улице, набережной канала Грибоедова нашли наледь, а на проезжей части улицы Садовой и Столярного переулка – массовое скопление снега. Ведомство констатировало, что уборки там не было.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Директор организации получил представление, от него потребовали привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Напомним, с 30 декабря и до окончания новогодних каникул от гололеда в Северной столице пострадали 385 человек. Еще трое получили травмы от падения наледи. Врио губернатора Александр Беглов призвал всех ответственных извиниться перед пострадавшими и сам это сделал первым. «Люди ждали праздника, а попали в больницу», – отметил градоначальник.