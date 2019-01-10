Ремонт эскалатора ограничит вход на «Невский проспект» почти на 3 месяца

На станции метро «Невский проспект» начинается ремонт эскалатора. Об этом 10 января сообщается на сайте петербургской подземки.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что ремонт продлится с 14 января по 29 марта. Из-за этого по рабочим дням с 16:45 до 18:45 вход на станцию с Михайловской улицы будет закрыт.

Напомним, накануне, 9 января, начался ремонт эскалатора на станции метро «Чкаловская». Вход на нее будет ограничен до 15 марта по рабочим дням с 18:00 до 18:45.