КамАЗ улетел в 20-метровый котлован в Сколково. Есть жертвы

Смертельное ДТП произошло ночью 10 января в районе инновационного центра «Сколково» в Москве. Авария унесла жизни двух человек.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», это случилось в 0:45 на улице Нобеля в Можайском районе столицы. Грузовик «КамАЗ» под управлением 38-летнего гражданина Узбекистана на скорости пробил металлическое ограждение и упал в котлован глубиной 20 метров.

В результате водитель и пассажир грузовика скончались от полученных травм. Личность пассажира устанавливается. КамАЗ, по информации издания, принадлежит компании «Дорстройсервис».