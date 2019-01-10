ГУП «ТЭК СПб» в 2018 году собрало более 100% платежей. Долг за тепло перед ним все равно достигает почти 10 млрд

Процент собираемости платежей ГУП «ТЭК СПб» за 2018 год составил 102,05%. Это произошло в том числе благодаря переводу на прямые расчеты с потребителями.

О предварительных итогах 2018 года предприятие сообщает 10 января. Подобные результаты ГУП «ТЭК СПб» показало впервые за 10 лет, они говорят о том, что снижается просроченная дебиторская задолженность. В частности, по жилкомсервисам с городским участием — на 15%, по ЖСК и ТСЖ — на 7%. Частные управляющие компании, как и в прошлом году, показывают прирост задолженности. Ранее сообщалось, что на 1 ноября 2018 года задолженность по частникам увеличилась на 21,9%, до 3,5 млрд руб.

Как сообщает предприятие, одним из самых эффективных шагов оказался переход ГУП «ТЭК СПб» на прямые расчеты с гражданами. С февраля по декабрь 2018 года на эту схему переведены 213 многоквартирных домов, что составляет 20 614 лицевых счетов. Процент оплаты по многоквартирным домам после перехода на прямые платежи вырос с 10-17% до 60-80%.

Кроме того, ГУП «ТЭК СПб» перешло на прямые договоры по домам, подведомственным Министерству обороны РФ (ООО «ГУЖФ»), так как в этом секторе денежные средства перечисляются в адрес теплоэнергетиков не в полном объеме. Общий объём задолженности структур Минобороны перед ГУП «ТЭК СПб» превысил миллиард рублей. За год прирост долга составил 11,7%.

По итогам года подано 1864 исковых заявления на сумму долга за тепловую энергию 2 651,18 млн рублей, при этом было взыскано 1 638,92 млн рублей. Тем не менее на 1 декабря 2018 года общая задолженность исполнителей коммунальных услуг составила 8,92 млрд рублей, из них на просроченную приходится 5,58 млрд.