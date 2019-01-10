18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -4
$ 66.86р
77.21р
13:53 10.01.2019
Расширенный поиск

ЖКХ
10.01.2019 12:10
Печать

ГУП «ТЭК СПб» в 2018 году собрало более 100% платежей. Долг за тепло перед ним все равно достигает почти 10 млрд

Процент собираемости платежей ГУП «ТЭК СПб» за 2018 год составил 102,05%. Это произошло в том числе благодаря переводу на прямые расчеты с потребителями. 

О предварительных итогах 2018 года предприятие сообщает 10 января. Подобные результаты ГУП «ТЭК СПб» показало впервые за 10 лет, они говорят о том, что снижается просроченная дебиторская задолженность. В частности, по жилкомсервисам с городским участием — на 15%, по ЖСК и ТСЖ — на 7%. Частные управляющие компании, как и в прошлом году, показывают прирост задолженности. Ранее сообщалось, что на 1 ноября 2018 года задолженность по частникам увеличилась на 21,9%, до 3,5 млрд руб.

Как сообщает предприятие, одним из самых эффективных шагов оказался переход ГУП «ТЭК СПб» на прямые расчеты с гражданами. С февраля по декабрь 2018 года на эту схему  переведены 213 многоквартирных домов, что составляет 20 614 лицевых счетов. Процент оплаты по многоквартирным домам после перехода на прямые платежи вырос с 10-17% до 60-80%. 

Кроме того, ГУП «ТЭК СПб»  перешло на прямые договоры по домам, подведомственным Министерству обороны РФ (ООО «ГУЖФ»), так как в этом секторе денежные средства перечисляются в адрес теплоэнергетиков не в полном объеме. Общий объём задолженности структур Минобороны перед ГУП «ТЭК СПб» превысил миллиард рублей. За год прирост долга составил 11,7%.

По итогам года подано 1864 исковых заявления на сумму долга за тепловую энергию 2 651,18 млн рублей, при этом было взыскано 1 638,92 млн рублей. Тем не менее на 1 декабря 2018 года общая задолженность исполнителей коммунальных услуг составила 8,92 млрд рублей, из них на просроченную приходится 5,58 млрд.

Справка:

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. ГУП «ТЭК СПб» оказывает коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению по «прямым» договорам и выставляет от своего имени более 20 тысяч квитанций проживающим в 213 многоквартирных домах.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
10.01.2019 11:50

Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Садик площадью более 5 тыс. кв. м сможет принять 190 детей – 8 групп от дошкольной до ясельной. Строительство и проектирование дошкольного учреждения выполнены на средства Setl City.
АО «Строительный трест»
10.01.2019 11:46

Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце 2018 – начале 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и ЖК «Город мастеров».
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?