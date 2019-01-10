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Общество
10.01.2019 12:07
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Ополченец, которому не разрешают остаться в России, записал видеообращение к полиции

Челябинская полиция обратилась в Верховный суд России. Местное ГУ МВД пожаловалось на решение областного суда, который назвал незаконным отказ в предоставлении временного убежища ополченцу из ДНР Филиппу Венедиктову. 

Как сообщает 10 января Znak.com, уроженец Кривого Рога несколько месяцев судился с силовиками за возможность остаться в России. ГУ МВД отказывало ополченцу, ссылаясь на то, что тот разыскивается Киевом за службу в Донбассе. О том, что полиция после проигрыша в областном суде обратилась в высшую судебную инстанцию, сообщил интернет-пользователям сам Филипп Венедиктов. Он записал 14-минутный ролик, в котором прокомментировал жалобу силовиков. 

«Когда я получил документы, которые полиция направила в суд, по щеке прокатилась скупая мужская слеза, — говорит ополченец. — Ни слова правды, кроме моей фамилии и фамилий должностных лиц. Например, ГУ МВД пишет, что не согласно с решением суда по поводу предоставления мне временного убежища, так как я сам не воспользовался механизмами получения разрешения на пребывание или проживание. При этом я сам сдавал в миграционную службу все документы. У меня осталась справка о прохождении медкомиссии, квитанция об уплате госпошлины. Полиция ссылается на заключение ФСБ России о том, что нецелесообразно оставлять меня в России, потому что я разыскиваюсь СБУ и обвиняюсь там в терроризме. А в ходе судебного разбирательства ФСБ заявила, что заключение было выдано преждевременно и его не нужно учитывать»

Ополченец нашел противоречие в жалобе полиции: силовики пишут в бумаге, что не доказано, что на родине Венедиктову угрожает опасность. 

«Хотя сами пишут, что я там в розыске, — говорит мужчина, — на Украине меня ждет лишение жизни… Украинские СМИ много обо мне писали, и мне приходили угрозы: ждем твоей казни и т. д. При этом я предоставлял в полицию документы о прохождении службы в армии ДНР. И в полиции знают, что с такими документами на Украине меня просто убьют»

«Для вас это не имеет значения, для вас имеет значение только ваша зарплата, которой вы можете лишиться. Хочу призвать вас к совести и перестать заниматься подтасовкой фактов. Неважно, какое гражданство у человека, — важно, что это человек. Вспомните и вы, что вы — люди», – добавляет мужчина.

Венедиктов приехал в Магнитогорск после того, как прошел реабилитацию после ранения. Он получил ряд наград за службу в ДНР, в том числе за то, что вывел из боя раненых россиян. 

При оформлении документов у украинца начались проблемы. Ему отказали в выдаче разрешения на временное проживание, сославшись на то, что служба безопасности Украины разыскивает его за участие в ополчении ДНР. 

Суд первой инстанции отказал мужчине, но областной 4 декабря 2018 года принял другое решение. Оно должно было вступить в силу 4 января, но полиция направила жалобу в Верховный суд. 

 

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