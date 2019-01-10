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Строительство
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10.01.2019 11:50
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Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Садик площадью более 5 тыс. кв. м сможет принять 190 детей – 8 групп от дошкольной до ясельной. Строительство и проектирование дошкольного учреждения выполнены на средства Setl City.

Фасады трехэтажного здания оформлены с помощью тонкослойной бежевой штукатурки с яркими зелено-голубыми вставками. Для отделки цоколя использована плитка из темного керамогранита. В детском саду спроектирован бассейн с гардеробами и душевыми, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков. Проектом предусмотрена столовая и буфет, медицинский кабинет и помещения для индивидуальной работы с детьми психолога и логопеда.

Здание детского сада огорожено, а на первом этаже оборудовано помещение охраны с выводом всех видеосигналов на единый диспетчерский пульт. Во дворе полностью благоустроена игровая зона, площадки с теневыми навесами и спортивная площадка. Установлены яркие горки и комплексы для лазания. Высажены деревья и кустарники.

Setl City

Setl City завершила строительство жилой части проекта «ЗимаЛето» в августе 2018 года. Компания также на собственные средства выполнила работы по благоустройству набережной Большой Охты возле жилого комплекса. Была проложена велодорожка длиной около 700 метров, на участке набережной площадью почти 12 тыс. кв. м оформлена уютная прогулочная зона, высажены ивы. Позже внести свой вклад в облагораживание территории у комплекса смогли и сами жители: 6 октября застройщик организовал экофестиваль на обновленной набережной реки.

На территории ЖК «ЗимаЛето» продолжается строительство общеобразовательной школы на 450 учеников. Четырехэтажное здание школы общей площадью более 14,6 тыс. кв. м состоит из учебного корпуса, спортивного блока и помещений для мероприятий. В школе будут оборудованы два бассейна, классы для мастерских, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, столовая, медицинский кабинет. Плановый срок ввода в школы в эксплуатацию – 3 квартал 2019 года.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

 

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